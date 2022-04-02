Konya'da aranan firari hükümlü bazanın içinde saklanırken yakalandı - Son Dakika
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Konya'da aranan firari hükümlü bazanın içinde saklanırken yakalandı

02.04.2022 12:41
Konya'da aranan firari hükümlü bazanın içinde saklanırken yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

Konya'da çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası olan Hüseyin A'nın saklandığı evi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda hükümlü, bazanın içinde saklanırken yakalandı.

Öte yandan hırsızlık, birden fazla kişiyle silahla yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan toplam 164 yıl hapis cezası bulunan 10 hükümlü daha gözaltına alındı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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