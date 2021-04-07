Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (2) - Son Dakika

VALİ ÖZKAN: PLANLI UÇUŞTU

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında kaza kırıma uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Askeri uçağın, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kazadan kısa süre önce havalandığını belirten Vali Özkan, "3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan bir uçaktı. Planlı uçuş eğitimi kapsamında uçuşunu gerçekleştirdiği sırada düştü. Maalesef 1 şehidimiz var. Kazayla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor" dedi.