Musahan G. (19) adlı genç yanındaki arkadaşı ile motosikletiyle seyir halinde iken iddiaya göre tartıştığı bir otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bıçaklanan genç yaralandı - Son Dakika

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