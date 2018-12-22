Son Dakika Haberleri: Konya'da Bir Koyun Tek Batında 5 Kuzu Doğurdu

Konya'da Bir Koyun Tek Batında 5 Kuzu Doğurdu

5 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde, bir üreticiye ait koyun, tek batında 5 kuzu doğurdu.

Konya'da Bir Koyun Tek Batında 5 Kuzu Doğurdu, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde, bir üreticiye ait koyun, tek batında 5 kuzu doğurdu.

Avdan Mahallesi'nde ikamet eden İsa Uyanır'a (27) ait ağıldaki 500 gebe koyundan biri, tek batında 1'i dişi 4'ü erkek olmak üzere 5 kuzu yavruladı.

Uyanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını dile getirdi.

İlk defa koyunlarından birinin tek batında beşiz doğum yaptığını anlatan Uyanır, "Artık üretimimizi bilinçli yapmaya çalışıyoruz. Sürüye saf ırk geliştirebilmek için sertifikalı damızlık koç katıyoruz. Koç değişimine de her yıl dikkat ediyoruz. Bu çalışmamızın faydasını ise kuzu alımında görmeye başladık. Birçok koyunumuz ikiz kuzuluyor." diye konuştu.

Kuzuların beşinin de sağlıklı olduğunu aktaran Uyanır, bu yılın bereketli geçtiğini ve hayvanların veriminden memnun olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:30 Kaynak: AA

Avdan, Ilgın, Konya, Kuzu, Güncel
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