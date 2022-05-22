Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı

22.05.2022 01:51

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavga sonucu 1 kişi bıçakla, 2 kişi tüfekle yaralandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavga sonucu 1 kişi bıçakla, 2 kişi tüfekle yaralandı.

Hacıveyiszade Mahallesi Farabi Sokak'ta A.Ö. (15) ile A.C. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ö. bıçakla karnından yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, A.Ö. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra aynı yerdeki A.C'nin yakınlarının bulunduğu eve gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, E.C. ve M.C'yi tüfekle bacağından yaraladı.

Yaralılar, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı
Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı
Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı
Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Konya, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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