Konya'da çok sayıda suça karışan hırsız yakalandı - Son Dakika

Konya'da çok sayıda suça karışan hırsızlık şüphelisi polisin çalışmasıyla yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmalarda bir şahsın 6 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Elektrikli motosiklet hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması suçlarını gerçekleştiren S.M. (19), polis ekiplerinin çalışması sonucu Uzunharmanlar Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı malların izini süren Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, S.K'nin (21) hırsızlıktan elde edilen malları satın aldığını tespit etti. 6 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi S.M. ve çalıntı malları satın aldığı tespit edilen S.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelisi S.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA