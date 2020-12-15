Devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu - Son Dakika

İlçeye bağlı Yukarıçiğil Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, pancar yüklü traktörün, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda hızla yokuş aşağı indiği görülüyor.

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