Üye Girişi
Konya'da durdurulan araçta kaçak av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da durdurulan araçta kaçak av tüfeği ele geçirildi

12.02.2022 00:04
Konya'da durdurulan araçta kaçak av tüfeği ele geçirildi

Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak silah operasyonunda, durdurulan bir araçta, parçalanmış vaziyette 350 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak silah operasyonunda, durdurulan bir araçta, parçalanmış vaziyette 350 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı olarak imal edilen av tüfeklerinin Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nden bir kişi tarafından Konya'ya nakil edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından tespit edilen araç, ilçe yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada 350 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeği parçalara ayrılmış vaziyette ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan araç sürücüsünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

YORUMLAR
500

Av Tüfeği, Jandarma, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da durdurulan araçta kaçak av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:14 YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
21:31 Son Dakika: Üniversiteye giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 00:14:53. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da durdurulan araçta kaçak av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement