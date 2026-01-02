Konya\'da Fabrika Depo Yangını

KONYA'da yalıtım malzemelerinin üretildiği fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile söndürüldü.

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Marsan Sanayi Sitesi'nde bulunan yalıtım malzemelerinin üretildiği fabrikanın deposunda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan duman şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü. Depoda hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.