Konya'da FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı

21.09.2022 10:06

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla ihraç edilen eski polisin gizlediği 28 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla ihraç edilen eski polisin gizlediği 28 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, Meram ilçesi Alparslan Mahallesi'nde, 1994 yılında boş arazide Mehmet Ali Atıcı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden bir çalışma başlattı.

Cinayetin işlendiği dönem Atıcı ile aynı mahallede ikamet eden Ahmet E'yi (53) teknik takibe alan ekipler, 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını tespit etti.

Zanlının görüşmelerde işlediği cinayet nedeniyle yakalanmaktan korktuğunu, Mustafa E'nin ise uzun zaman geçmesinden dolayı artık yakalanmasının mümkün olmadığını söylediğini belirleyen ekipler Ahmet E'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, 25 yıl önce ölen babasıyla Atıcı'yı darbettiklerini, bir araçla taşıyıp boş araziye attıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheliye, olay yerinde yer gösterme yaptırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayı gizleyen Mustafa E. hakkında ise suçu bildirmemekten şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Alparslan Mahallesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika

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