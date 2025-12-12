Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi - Son Dakika
Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi

12.12.2025 18:39
Konya'da firari bir hükümlünün saklandığı eve düzenlenen operasyonda adeta film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., polis ekiplerine tabanca doğrultarak direnmeye çalışırken, evdeki 1'i kadın 5 kişi de bıçaklarla polise karşı koydu. Takviye ekiplerin sevkiyle etkisiz hale getirilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreste uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi.

KAPI AÇILIR AÇILMAZ SİLAH DOĞRULTTU

Olay, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan S.K.'nin Karatay ilçesindeki bir evde saklandığını belirlemesiyle başladı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.K.'nin kapıyı açar açmaz tabanca doğrulttuğunu gördü.

BIÇAKLA ENGELLEME TEŞEBBÜSÜ

Bu sırada evde bulunan 1'i kadın 5 kişi de polisin ilerlemesini engellemek için bıçaklarla direnmeye çalıştı. Tehlike üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, kısa süre sonra şüpheliler etkisiz hale getirildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Aralarında kadının da bulunduğu 5 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, hükümlü S.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

