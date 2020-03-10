Konya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Konya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Konya'nın Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle 3 caminin minaresi devrildi, bazı evlerin çatılarından kiremit parçaları uçtu, ağaçlar devrildi.

Konya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Konya'nın Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle 3 caminin minaresi devrildi, bazı evlerin çatılarından kiremit parçaları uçtu, ağaçlar devrildi.

Alınan bilgiye göre, Halkapınar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle kent merkezinde ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatılarından kiremitler uçtu. Kiremit parçaları, çevredeki birçok araçta hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Küsere Mahallesi'ndeki Küsere Camisi'nin minaresi de rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evin üzerine devrildi. Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, hasar oluşan evde incelemelerde bulundu.

Ev sahibi Musa Soysal, sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle uyuyamadıklarını söyledi.

Minarenin bir anda evlerinin üzerine devrildiğini ifade eden Sosyal, "Engelli bir oğlum var. O böyle havalardan çok korkar. Oğlum her zaman cam kenarında kanepede uyurdu. Bu gece rüzgardan korktuğu için evin iç kısımlarına kaçmıştı. Minare oğlumun her zaman uyuduğu odanın üstüne devrildi ama oğlum orada olmadığı için şans eseri kurtuldu." diye konuştu.

Soysal ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın talimatıyla evi boşalttı.

Ereğli ilçesinde de etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 2 caminin minaresi yıkıldı.

Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan uçan parçalar üzerine düştüğü araçlarda hasara yol açtı.

Rüzgarın kuvvetli estiği ilçe merkezinde bazı dükkan ve evlerin camları parçalandı.

Halkapınar, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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