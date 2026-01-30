Konya'da Fırtına ve Dolu Trafik Kazalarına Neden Oldu - Son Dakika
Konya'da Fırtına ve Dolu Trafik Kazalarına Neden Oldu

30.01.2026 18:44
Kulu'da fırtına ve dolu nedeniyle 4 ayrı kaza meydana geldi, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden etkili olan fırtına ve dolu yağışı, trafik kazalarına neden oldu. Meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Kulu Konya Kara yolu üzeri ilçe merkezine 12 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.T. idaresindeki 34 KSU 958 plakalı Opel marka otomobil fırtına ve dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü F.C.T. ile araçta yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, ana yol üzerindeki farklı noktalarda meydana gelen 4 ayrı kazada ise yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazalar ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

19:31
19:24
18:09
18:05
17:34
16:58
