Konya'da Fiyat Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Konya'da Fiyat Denetimleri Artırıldı

Konya\'da Fiyat Denetimleri Artırıldı
30.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan öncesi gıda fiyat artışlarına karşı denetimler yapıldı, 5 bin firma kontrol edildi.

Konya'da Ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentte özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde etiket, kasa fiyatları ile fahiş fiyat uygulamaları yapıldı. Denetimlere katılan Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan her gün sahada olduklarını belirterek, "Ramazan öncesi biraz daha denetimlerimizi artırdık. Vatandaşlarımızın Ramazan öncesi mağdur olmamaları adına sahaya ekiplerimizi biraz daha fazla çıkartarak denetimlerimizi Ramazan'ı hayırlı bir şekilde problem olmadan atlatmak için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

"2025 yılında 5 bin firma denetlendi ve 8 milyonun üzerinde cezai işlem uygulandı"

Marketlerdeki tüm ürünleri denetlediklerini söyleyen Çağlayan, "Geldiği ürünün birim fiyatına bakıyoruz. Fiyat son değişikliği ne zaman yapılmış ona bakıyoruz. En önemlisi kasa ve reyon farkı var mı yok mu, ona bakıyoruz. Eğer bunlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edersek cezai işlem uyguluyoruz. Bir üründe cezamız 3 bin 964 lira. 2025 yılında da denetimlerimizi yoğun bir şekilde yaptık. Konya'da yaklaşık 5 bin firma denetlendi ve 8 milyonun üzerinde cezai işlem uyguladık. Haksız fiyatla ilgili de 600 civarında firmayı Haksız Fiyat Kurulumuza değerlendirmek üzere gönderdik. Onlar, değerlendirmelerini, araştırmalarını yaptıkları var, devam ettikleri var, sorun olanlara cezai işlem uyguladılar, uyguluyorlar. Yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşların herhangi bir kusur gördüğünde hakkını arayabileceği çeşitli yollar olduğunu ifade eden Çağlayan, "CİMER üzerinden yazarlarsa bize düşer. E-Devlet'ten Haksız Fiyat Kuruluna girer yazarsa bize gelir. Bakanlığımız sistemine maille başvurabilir. Alo 175'i arayıp başvurabilir. İl müdürlüğümüzü direkt arayabilir. Yazılı veya canlı olarak gelip bize başvurabilir. Bu noktalarda bize ulaşan şikayetleri her gün ekiplerimize veriyoruz. Ekiplerimiz hemen sahaya çıkıyor ve gerekli denetimleri yapıp olumsuz durumda da gerekli yaptırımlarını uyguluyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Fiyat Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:52:50. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Fiyat Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.