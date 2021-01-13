Konya'da gıda atıkları kompost oluyor - Son Dakika

Konya Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından yürütülen ve geri dönüşüm yoluyla kompost toprak yapımını içeren "KOP ile Doğaya Dönüşüm Projesi", model bir çalışma rolünü üstleniyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından KOP Bölge ve Kalkınma İdaresi Kalkınma Başkanlığına sunulan ve kabul edilen proje sayesinde, özel eğitim öğrencileri başta olmak üzere, öğretmen ve velilere de modern sulama yöntemleri ve tarımda sürdürülebilirlik konusunda eğitimlerin verilmesi amaçlandı.

Proje hedefleri oluşturulurken tarım alanı ders programları, sıfır atık ve geri dönüşüm araştırmaları incelenerek, uygulanabilirliği yüksek faaliyetler planlandı.

Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulunun bulunduğu mahallenin tarım arazilerinin çok olduğu bir muhit olması ve öğrenci velilerinden tarımla uğraşanların sayısının fazlalığı bu projenin hazırlanmasında önemli bir etken oldu.

Açıklamada, 110 öğrencinin yemek hizmeti aldığı okuldaki yemek ve gıda atıklarının kompost yapılarak tarımsal ürünlerdeki verimliliğin artırılmasına katkı sunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında çevre okullarda biriken geri dönüşüm atıkları ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek bitki atıklarının da kompost yapımında değerlendirilmesi planlanmıştır. Üretilen kompostların okullar ile çevredeki park ve bahçelere dağıtılması görevini de yine Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerine getirecektir. Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulunun yürütücü olduğu 'KOP ile Doğaya Dönüşüm Projesi'nin ortakları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Kaymakamlığı, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Konya Ziraat Mühendisleri Odası yer almaktadır."