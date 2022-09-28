Kazada hayatını kaybeden sürücü Alaaddin Kılınç, eşi Nurten Kılınç ile Erkuş'un cenazelerinin Elazığ 'da toprağa verileceği, Aksaray 'a bir düğüne katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da aracın elektrik direğine çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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