Konya'da hizmet verecek Narkotik Eğitim Tırı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne kazandırılan Narkotik Eğitim Tırı, düzenlenen törenle faaliyete başladı.

İçişleri Bakanlığınca harılanan, "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılarak açılışı gerçekleştirilen Narkotik Eğitim Tırı, kent merkezi ve ilçelere gönderilerek vatandaşları narkotik suçlar ve uyuşturucu madde ile mücadele konusunda bilgilendirecek.

İl Emniyet Müdürdü Mustafa Aydın, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreninde, uzun zamandır planladıkları Narkotik Eğitim Tırını faaliyete geçirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Narkotik Eğitim Tırı sayesinde uyuşturucuyla mücadeleyi daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini ifade eden Aydın, "Eğitim tırı sayesinde vatandaşlarımıza yerinde ve daha iyi bilgilendirme yapacağız. Narko-terör olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu madde ile madde bağımlılığın nitelikleri ve etkinliklerinin anlatılacağı eğitim tırımız, bugün itibariyle faaliyete geçecek." diye konuştu.

Aydın, Narkotik Eğitim Tırının il merkezi ve ilçelerde faaliyet göstereceğini belirtti.

Konya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2019 yılında ele geçirilen 520 kilogram uyuşturucu maddenin bu yıl üzerine çıkıldığını kaydeden Aydın, 2020 yılında yaklaşık 950 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Narkotik Eğitim Tırı, İl Emniyet Müdürü Aydın ile eşi Gökşen Aydın ve anne olan polisler tarafından kurdele kesilerek açılışı yapıldı.