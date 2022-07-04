Konya'da iki aracın çarpışmasıyla yaşanan feci kazada yürek burkan detay! 7 genç gölde yüzdükten sonra evlerine dönüyormuş - Son Dakika
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Konya'da iki aracın çarpışmasıyla yaşanan feci kazada yürek burkan detay! 7 genç gölde yüzdükten sonra evlerine dönüyormuş

04.07.2022 10:02

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında detaylar gün yüzüne çıktı. Aynı araçta bulunan 7 gencin, hafta sonu için Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun plajına gittiği ve dönüş yolunda kazaya yakalandıkları öğrenildi.

Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde Dilara Çoban (19) yönetimindeki otomobil, aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki ciple çarpıştı.

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı

5 ÖLÜ, 4 YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Ayşenur Boncuk (17) yaralandı. Çoban'ı aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (15) ve Nisanur Karabulut (17) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı

TATİLDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Aynı araçta bulunan ve Karatay ilçesinde oturan 7 gencin, hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun plajına gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Muammer Tan, Veli Büyükaydın ve Sait Belgemen'in Keçeciler Mahallesi'nde oturdukları, ayrıca Şevval Karabulut ve Nisanur Karabulut'un da kardeş oldukları belirlendi. 5 gencin cenazelerinin otopsinin ardından Karatay ilçesine gönderileceği ve öğle saatlerinde defnedileceği belirtildi. Yaralıların tedavisine devam ediliyor.

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı
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Kaynak: DHA

Beyşehir Gölü, Dilara Çoban, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki aracın çarpışmasıyla yaşanan feci kazada yürek burkan detay! 7 genç gölde yüzdükten sonra evlerine dönüyormuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da iki aracın çarpışmasıyla yaşanan feci kazada yürek burkan detay! 7 genç gölde yüzdükten sonra evlerine dönüyormuş - Son Dakika
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