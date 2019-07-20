Son Dakika Haberleri: Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

1 saat önce

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Konya Şekerciler Alt Geçidi'nde meydana gelen iki aracın karıştığı feci kazada biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen ve iki aracın karıştığı feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşları itfaiye ekipleri yoğun uğraşlarla sıkıştıkları yerden çıkarttı. Çok sayıda ambulans olay mahalline sevk edilirken, kazada biri çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın haber edilmesiyle birlikte 4 ayrı 112 ekibi olay mahalline sevk edildi ancak feci kazadan kurtulan olmadı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil müdahale ekiplerinin çabaları sonuç vermezken, olay mahallinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Konya, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:26 Kaynak: AA
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YORUMLAR (11)
  • Neslihan: Allah tüm ailesine sabırlar versin. Çok üzücü bir görüntü lütfen dikkatli araç kullanalım trafik kurallarını ihmal etmeyelim Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • Ibret al: Insanin eceli geldiği zaman ne bir dk geri kalır ne bir dk ileri gider Insan her ne sebeple ölürse ölsün eceli ile ölmüş olur Cenabı hak yakınlarına ve sevenlerine sabır versin geride kalanlara sağlık sıhhat ve afiyet versin. Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • As : Kader böyle yazılmış deyip üstüne yatılmamalı, Malesef kural tanımıyoruz,eğitimsiz ve cahil çok .Dırif atanı,makas atanı,yarış yapanı,piskopatı hepsi asfalt üstünde.Allah rahmet etsin yakınlarına sabır versin,herkesede acı ama ders olsun. Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
  • Siyah beyaz: Allah Rahmet eylesin konyaliyim alt geçidi de biliyorum bır turlu aklım.ermiyor bura hız yapılacak bı yer değil 3 araba yanyana gidilecek yol aklım ermiyor biz Türk.milleti olarak direksiyona geçince kendimizi kaybediyoruz insanların Sabri kalmamış karşıdaki şoför dusmanimiz gibi ne yol veriyoruz nede saygı gösteriyoruz bir insan olduk boyle Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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