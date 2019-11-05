Son Dakika Haberleri: Konya'da ilaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da ilaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya'da ilaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde ecza deposuna ilaç taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Konya'da ilaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde ecza deposuna ilaç taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Recep Uludağ (42) yönetimindeki ilaç yüklü 42 CHG plakalı tır, Afyonkarahisar - Konya karayolu Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi üst geçidi yakınlarında aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Memiş Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın 2 aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası yatan tırın ön camını kırarak sürücüyü içeriden çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, "Şoföre yanında başka birisinin olup olmadığını sordum. Yalnız olduğunu söyledi. Kendisi hafif yaralıydı, sevindik. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı." diye konuştu.

Kaza sonrası ulaşım tek şeritten sağlanırken, kaza yapan aracın kaldırılması ve yükün başka bir tıra aktarılması çalışmaları devam ediyor.

Ilgın, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar için atladığı kuyudan 4 saat sonra kurtarıldı
"KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 07:05:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da ilaç yüklü tır devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]