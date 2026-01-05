Konya'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Kocanın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
Konya'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Kocanın Yargılanmasına Başlandı

Konya\'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Kocanın Yargılanmasına Başlandı
05.01.2026 13:02
İzzet Ö., tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü, mahkeme süreci başladı. Sanık pişman olduğunu belirtti.

Konya'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan zanlının yargılanmasına başlandı. Katil zanlısı koca, duruşmada "Çok pişmanım, keşke ben ölseydim. Ne yapsam telafisi olmuyor artık" diye konuştu.

Olay, 25 Mayıs 2025 Pazar günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki İzzet Ö. ile 3 çocuğunun annesi Nurhan Ö. (42) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrası İzzet Ö., karısını bıçakladı. Katil zanlısı kocanın "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda Nurhan Ö. hayatını kaybederken, karısının başında bekleyen İzzet Ö. gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından karısını öldüren sanık İzzet Ö.'nün yargılanmasına başlandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İzzet Ö. ile olayda hayatını kaybeden Nurhan Ö.'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Keşke ben ölseydim, ne yapsam telafisi olmuyor"

Davada söz verilen sanık İzzet Ö., maddi zorluklar yaşadıkları için arada eşi Nurhan Ö. ile kavga ettiklerini anlatarak, "İstanbul'dan Konya'ya taşındıktan sonra geçimsizliklerimiz burada da devam etti. Olay günü eve kimlerin gelip gittiğini öğrenmek istediğim için kamera taktıracağımı söylemem üzerine eşim bana abisinin geldiğini söyledi. Ben bu duruma karşı çıktım ve tekrar kavga başladı. Aramızda fazla küfürleşmeler oldu. Eşimin bu sırada telefonuna ses kaydı almaya başladığını görünce telefonu aldım ve mutfaktan aldığım bıçakla telefona zarar verdim. Eşim bana vurmaya başladı. Elimde bıçakla eşimle kavga etmeye devam edince 'polis çağırın' diye bağırıyordu. Bir an her şey bitsin diye eşimi bıçakladım. Sonra durumu 112'yi arayıp bildirdim. Olay nedeniyle çok pişmanım, keşke ben ölseydim, ne yapsam telafisi olmuyor" diye konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Nurhan Ö.'nün abisi Kazım Çamurcu, "Kız kardeşimle telefonda görüntülü konuşurken, elinde ve yüzünde darp izlerinin olduğunu görüyordum. Çocuklar benim evimde kalıyor. Onlar da babasının, annesini darp ettiğini söyledi. Kardeşimi öldüren kişiden şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KONYA

Kaynak: İHA

