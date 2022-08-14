Babasının öldüğü kazada minik Uras Ege'ye çikolata verip, sakinleştirmeye çalıştılar - Son Dakika
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Babasının öldüğü kazada minik Uras Ege'ye çikolata verip, sakinleştirmeye çalıştılar

14.08.2022 21:08
Babasının öldüğü kazada minik Uras Ege'ye çikolata verip, sakinleştirmeye çalıştılar

KONYA'da, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ hayatını kaybetti, eşi Gizem Seçil Üstündağ, oğlu Uras Ege Üstündağ (3) ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı.

KONYA'da, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ hayatını kaybetti, eşi Gizem Seçil Üstündağ, oğlu Uras Ege Üstündağ (3) ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı. Yaralanan Uras Ege'ye çevredekilerce çikolata verilip, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Yaşar Cem Üstündağ yönetimindeki 35 ANF 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ yaşamını yitirirken, otomobildeki Gizem Seçil Üstündağ, oğlu Uras Ege Üstündağ ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Serpil Yandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı minik Uras Ege'ye ise çevredekiler çikolata verilip, sakin tutulmaya çalışıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Üstündağ'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp, aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


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Kontrolden çıkan cip sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı Kontrolden çıkan cip sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Konya, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasının öldüğü kazada minik Uras Ege'ye çikolata verip, sakinleştirmeye çalıştılar - Son Dakika

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