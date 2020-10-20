Koruma altına alınan mağaralar doğa tutkunlarını bekliyor - Son Dakika

Koruma altına alınan mağaralar doğa tutkunlarını bekliyor

20.10.2020 11:03

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Konya'nın Güneysınır ilçesindeki "Güvercinlik" ile Derebucak ilçesindeki Körükini ve Suluin mağaralarının "tabiat varlığı" olarak tescillemesi, bölge turizmine katkı sağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Konya'nın Güneysınır ilçesindeki "Güvercinlik" ile Derebucak ilçesindeki Körükini ve Suluin mağaralarının "tabiat varlığı" olarak tescillemesi, bölge turizmine katkı sağlayacak.

Konya'nın Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki Körükini Mağarası'na stabilize yoldan ulaşılabiliyor. Doğa tutkunlarının çok iyi bildiği adreslerden biri olan Körükini Mağarası'nın uzunluğu 1250 metre. Mağaranın içinden geçen Uzunsu Deresi, buradan çıkarak 100 metre uzunluğundaki Değirmen Vadisi'ne daha sonra da Değirmenini olarak da bilinen Suluin Mağarası'na ulaşıyor.

Suluin Mağarası'nda dev kaya blokları arasından şelaleler yaparak ilerleyen dere, çok geniş ve yüksek bir galeri halinde devam eden mağaradan Büyük Göl'e ulaşıyor ve buradan da yaklaşık 30 metre yüksekliği olan büyük bir ağızla yeryüzüne açılıyor.

Bölge halkı, Körükini ve Suluin mağaralarının bot kullanımına uygun olduğunu aktararak büyük kaya blokları arasından şelaleler yapan suyun bahar aylarında artması nedeniyle ziyaret için uygun zamanın yaz ve sonbahar olduğunu belirtiyor.

"Bölgede yaklaşık 30 mağara var"

Çamlık Mahallesi Muhtarı Zeki Can, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Mağara Koruma Şube Müdürlüğünün bölgede çalışmalar yaptığını, mağaralara yürüyüş yolları, platformlar ve ışıklandırmalar yapılacağını anlattı. Mahallede yaklaşık 30 mağara olduğunu anlatan Can, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz genellikle Körükini, Suluin ve Balatini mağarasını biliyor. Bunun haricinde yaklaşık 25 mağaramız daha mevcut. Yaz ve sonbahar dönemi bir yoğunluk yaşanıyor. Fakat mahallemizde konaklama yeri bulunmadığından günübirlik kalabiliyorlar. Konya merkeze burası 150 kilometre mesafede. Biz sınır noktasındayız. Antalya, Akseki ile sınırız. Çamlık Mahallesi'ne geldikten sonra Körükini Mağarası mahallemize 500 metre mesafede. Körükini Mağarası'ndan yaklaşık 1,5 kilometre sonra da Suluin Mağarası'nın girişine ulaşılıyor. Profesyonel ekipler mağaralara girebiliyor. Amatör girişe müsaade edilmiyor. Körükini Mağarası'ndan giren Uzunsu Deresi, Suluin'den çıkar, Derebucak Barajı'nı besleyen ırmaktır. Mağaranın içinde sarkıt, dikit ve havuzlar var. Görülmeye değer, doğal oluşumları gayet güzel."

Bölgedeki mağaraların Tarım Bakanlığı tarafından "tabiat anıtı" olarak koruma altında olduğunu dile getiren Can, Bakanlığın aldığı bu karardan da memnun olduklarını söyledi. Can, "Bu mağaraların koruma altına alınması hem yöremize hem ülkemize katkı sağlayacak. Gavurbeşiği dediğimiz bir bölgede yaklaşık 1500 yıllık figürleri var. Bunların da restorasyonu yapılarak turizme kazandırılabilir." diye konuştu.

130 metre dikey mağara: Güvercinlik

Güneysınır ilçesine bağlı Güneybağ Mahallesi'nde 1090 metre rakımda yer alan Güvercinlik Mağarası ise yerin 130 metre atında bulunuyor. Profesyonellerce gezilebilen mağarada sarkıt, dikit ve mağara sütleri gibi çok çeşitli oluşumlara rastlamak mümkün.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de kültürel yönden ilçelerine katkısı olacak mağarayla ilgili çalışmaları olduğunu dile getirerek "İnşallah Güvercinlik Mağarası'nı daha çok ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz. Profesyonel mağaracılar dışında kimse inemiyor çünkü 130 metre dikey iniş var. Zemini de yaklaşık bir futbol sahası genişliğinde. Bakanlıklarla görüşmeler yaptık, projeler hazırlanıyor." diye konuştu.

Koruma altına alınan mağaralar doğa tutkunlarını bekliyor
Koruma altına alınan mağaralar doğa tutkunlarını bekliyor
Koruma altına alınan mağaralar doğa tutkunlarını bekliyor
Koruma altına alınan mağaralar doğa tutkunlarını bekliyor

Güvercinlik, Güneysınır, Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koruma altına alınan mağaralar doğa tutkunlarını bekliyor - Son Dakika

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