Kültür Sanat

Konya'da Kültür Sanat Vurgusu

21.01.2026 16:20
Başkan Altay, Konya'nın kültürel mirasını yaşatmak için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçen yıl hayata geçirdikleri kültür sanat projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altay, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Konya'nın asırlardır tarihin, kültürün, medeniyetin ve hikmetin nabzının attığı müstesna bir şehir olduğunu söyledi.

Konya'nın ilim ve irfan bahçesi olduğunu belirten Altay, "Anadolu'nun derin köklerinden bugünün yenilikçi ruhuna kadar bu geniş miras, bugün şehrimizin damarlarında yaşamaya devam ediyor. Bizler de bu büyük mirası hakkıyla korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara güçlü şekilde aktarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat çalışmalarını anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Popüler olmayı değil, kalıcı olmayı, gençlerle geçmişimiz arasında güçlü bağlar kurmayı, yaptığımız çalışmaları tüm dünyaya anlatmayı amaçlıyoruz. Bu gayretimizin en önemli göstergesi şüphesiz kültür alanında attığımız adımlardır çünkü biliyoruz ki kültür ve sanat, toplumların yegane hafızasıdır. Bir milletin kimliğini, duruşunu, estetik anlayışını ve ortak değerlerini geleceğe taşıyan en önemli köprü, kültür ve sanattır. Kültür sanat faaliyetlerini, şehir kimliği ve medeniyet anlatısı etrafında bütüncül politikayla ele alıyoruz. Şehrimizin tarihsel rolünü merkeze alan uzun soluklu ve kurumsal bir kültür stratejisiyle faaliyetleri yürütüyoruz."

"Bizim için kültür, Konya'nın kimliği, hafızası ve en önemlisi medeniyet iddiasıdır"

Altay, bu kapsamda yaptıkları faaliyetlerin çoğunluğunu "Dar-ül mülk Konya" üst başlığı altında hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Yaptığımız çalışmaları sadece etkinlik takvimi olarak görmüyor, şehrimizin ruhunu besleyen, insanımızın gönül dünyasını zenginleştiren, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bizim için kültür, Konya'nın kimliği, hafızası ve en önemlisi medeniyet iddiasıdır. Geride bıraktığımız bir yıl boyunca Konya'mızın kültürel zenginliğini daha da görünür kılmak adına birçok projeyi hep birlikte hayata geçirdik."

Konya denilince akıllara ilk olarak Hazreti Mevlana'nın geldiğine değinen Altay, yıl boyunca onu anma ve anlamaya, öğretilerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik etkinlikler ve törenler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bir diğer projelerinin tanınmış şair, yazar ve akademisyenlerle gerçekleştirdikleri "Şehir Konferansları" olduğunu hatırlatan Altay, kadim medeniyetin ilim, irfan ve hikmet mirasını bugünün dünyasının ihtiyaçlarıyla yeniden buluşturan "Konya Okulu" projesini de hayata geçirdiklerini belirtti.

Altay, belediye çatısı altında faaliyet gösteren Konya Şehir Tiyatrosunun 2025 yılında 43 bin 126 seyirciyi tiyatroyla buluşturduğu bilgisini paylaştı. Geçen yıl gerçekleştirdikleri Sufi Sinema Festivali, Çocuk Festivali, Konya GastroFest, Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri, Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Konya Kitap Günleri gibi etkinlikleri anlatan Altay, 2026'da kültür ve sanat etkinliklerini yoğun şekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

