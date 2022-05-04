Konya'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.

Akşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Seyran Mahallesi'nde bir kıraathane de kumar oynandığı yönünde gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kıraathaneye düzenlenen operasyonda, bir masada kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan T.Ç, H.A, C.Ö, Y.Ö, H.A. ve H.O. ile iş yeri sorumlusu B.Ç. gözaltına alındı.

Masada bulunan oyun malzemeleri ile 310 liraya el konuldu.

Kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri sorumlusu hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.