Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza - Son Dakika
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Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza

18.08.2022 01:08
Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza

Konya'da otomobili ile drift yapan trafik magandasına polis ekipleri tarafından 9 bin 125 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Konya'da otomobili ile drift yapan trafik magandasına polis ekipleri tarafından 9 bin 125 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine daha önceden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir cep telefonu görüntüsünde Hurşit K. isimli şahsın drift yaptığını tespit etti. Trafik ekipleri cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyerek aracın plakasını tespit edip, araca ve sürücü Hurşit K.'ya ulaştı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D maddesinden 9 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Hurşit K., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan Polis Merkez Amirliğine sevk edildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza - Son Dakika
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