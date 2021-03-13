Konya'da park halindeki 8 aracın camını bordür taşıyla kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki araçların camlarını kıran zanlı yakalandı.

Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde park halindeki bazı araçların camlarının kırıldığı ihbarları üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, gece saatlerinde park halindeki minibüs, hafif ticari araç ve otomobil olmak üzere 8 aracın camlarının kaldırım taşıyla kırıldığını tespit etti.

Görgü tanıkları ile ihbarlar doğrultusunda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli E.C'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen E.C'nin ifadesinde "Alkollüydüm." diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden ceza kesilen şüpheli serbest bırakıldı

Polisteki işlemleri tamamlanan ve "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilen E.C, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, E.C'ye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden para cezası uygulandı.

Şüpheli, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine gülümsedi.