Konya'da Patates Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Konya'da kontrolden çıkan patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya
'da kontrolden çıkan patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak
Ayrıtepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri K. (54) idaresindeki 50 AE 805 plakalı tır, Akşehir
'den Yunak istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tırın yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü Fahri K. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen araç sürücüsü Fahri K. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:47 Kaynak: İHA
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