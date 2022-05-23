"Profesyonel Mutfaklarda Yazılım" söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi

"Profesyonel Mutfaklarda Yazılım" söyleşisi

23.05.2022 19:42

Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Profesyonel Mutfaklarda Yazılım" söyleşisinde, markalaşma, şubeleşme ve güncel yazılım sistemleri konuşuldu.

Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Profesyonel Mutfaklarda Yazılım" söyleşisinde, markalaşma, şubeleşme ve güncel yazılım sistemleri konuşuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesince, fakültenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Seçim ile Armiya Teknoloji Genel Müdürü Ali İhsan Tuğ ve Genel Müdür Yardımcısı Özgen Kart, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte şubeleşme ve çağın teknolojisinden faydalanma konusunda öğrencilere yol gösterici sunumlar yapıldı.

Armiya Teknoloji Genel Müdürü Ali İhsan Tuğ, markalaşmanın en önemli yolunun şubeleşmekten geçtiğini söyledi.

Türk gençlerinin şubeleşmeyi öğrenmesi ve önemli markalardan iham alması gerektiğini belirten Tuğ, "Şubeleşmenin en önemli etkisi yatırımcıların hazır bir sistem üzerinden ticarete doğrudan başlamasını sağlayan bir yapı. Sadece yatırım yapılıyor, şube, bayi veren firmanın kurduğu sistem üzerinden işletmeye başlanıyor." dedi.

Teknoloji çağında yaşandığına dikkati çeken Tuğ, "Yapay zeka, insanımsı düşünen yazılımlar diyebiliriz. Kendi kendine karar verebilen, veri analizi yapabilen bir yapıdan bahsediyoruz. İşletmeniz içerisinde mutfağınızda çalışan personelin davranış yöntemine göre bir veri analizi yapıp, optimum seviyede, maksimum verimlilikle üretim nasıl gerçekleşir, aslında size işte bunları çıkartan bir yapıdan bahsediyoruz. Yapay zekanın birçok farklı sektörde değerlendirilmesi var." diye konuştu.

Tuğ, öğrencileri yapay zeka kullanım teknikleri ve alanlarına ilişkin bilgilendirdi, pandemi sürecinde restoran menülerinin sanal ortama taşınmasının, gelecekte de yapay zekadan ve teknolojiden nasıl faydalanılabileceğine bir örnek olduğunu vurguladı.

Armiya Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Özgen Kart da öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.

Profesyonel Mutfaklarda Yazılım söyleşisi
Profesyonel Mutfaklarda Yazılım söyleşisi
Profesyonel Mutfaklarda Yazılım söyleşisi
Profesyonel Mutfaklarda Yazılım söyleşisi
Profesyonel Mutfaklarda Yazılım söyleşisi
Profesyonel Mutfaklarda Yazılım söyleşisi
Profesyonel Mutfaklarda Yazılım söyleşisi

YORUMLAR
500
'Türk Mutfağı Haftası' söyleşiyle başladı 'Türk Mutfağı Haftası' söyleşiyle başladı Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi Sinop'ta turizm öğrencileriyle 'Türk mutfağı' konulu söyleşi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Profesyonel Mutfaklarda Yazılım' söyleşisi - Son Dakika


Son Dakika
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 21:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: "Profesyonel Mutfaklarda Yazılım" söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement