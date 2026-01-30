Konya'da Rehber Öğretmen Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Rehber Öğretmen Cinayeti

30.01.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ev arkadaşı, rehber öğretmenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmaya başladı.

Konya'da, tartıştığı eski ev arkadaşı rehberlik öğretmenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Berkehan O, maktul Muhammed Öz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Berkehan O, eşinden ayrıldıktan sonra maktulle tanıştıklarını, aynı evde kaldıklarını söyledi.

Maktulle üç ay kaldıktan sonra aralarında anlaşmazlık olduğu için evden ayrıldığını anlatan Berkehan O, "Evden ayrıldıktan sonra otelde ve mezarlıkta kaldım. Olay günü taksiyle maktulün okuluna geldim. Paltomun içine tüfeği sakladım. Lavaboya gittim, tüfeği çıkardım. Odasını bildiğim için odaya gittim. Tek başınaydı, tüfekle vurdum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Berkehan O, Fetih Mahallesi'nde Muhammed Öz'ü görev yaptığı Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Rehber, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Rehber Öğretmen Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:23:14. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Rehber Öğretmen Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.