Konya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Konya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

Konya\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu
06.02.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da sosyal medya yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı.

Konya'da iki grup arasında sosyal medyada yazılı atışmaların ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi vuruldu. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. ile İ.Y. ve H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda aracın dışında bekleyen İ.Y., aracın çarpması sonucu ayağından yaralandı. Polis ekipleri tarafından müdahale edilen olay sonrası taraflar hakkında adli işlem yapıldı.

Sosyal medya atışması kanlı bitti

İlk olayın ardından taraflar arasındaki gerginlik sosyal medya üzerinden devam etti. Karşılıklı tehdit ve hakaret içerikli paylaşımların ardından, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Saraçoğlu Mahallesi'ndeki kıraathaneye kırmızı renkli bir araçla gelen 13 adet suç kaydı olan 26 yaşındaki H.İ. husumetli olduğu 5 suç kaydı olan 25 yaşındaki İ.Y.'yi yanında bulunan tabancayla ateş ederek yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Medya, Konya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

15:58
Bu akşam İstanbul’da Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:10:23. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.