Konya'da Silahlı Kavga: Bahri Cingöz Hayatını Kaybetti
Konya'da Silahlı Kavga: Bahri Cingöz Hayatını Kaybetti

Konya\'da Silahlı Kavga: Bahri Cingöz Hayatını Kaybetti
22.01.2026 18:46
Karapınar'daki kafede çıkan kavgada ağır yaralanan Bahri Cingöz, hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bahri Cingöz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, 19 Ocak'ta saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın dışarı taşmasıyla birlikte bir kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu müşterilerden S.G. ile Bahri Cingöz (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahri Cingöz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Cingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat kapsamında şüpheliler S.K. ile oğulları F.K. ve K.K. tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

18 ay önce babası vefat etmiş

Olayda hayatını kaybeden Bahri Cingöz Konya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Bahri Cingöz kılınan cenaze namazının ardından Apak Mezarlığına 18 ay önce vefat eden babasının yanına defnedildi. Cingöz'ün çocukluk arkadaşı Bekir Mutluer, yaşanan olayın kendilerini derinden sarstığını ifade ederek, "Bahri çocukluğumuzdan beri tanıdığımız, kimseyle problemi olmayan biriydi. Böyle bir olayda hayatını kaybetmesi bizi tarif edilemez şekilde üzdü. Ailesinin acısı hepimizin acısı oldu" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya'da Silahlı Kavga: Bahri Cingöz Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Konya'da Silahlı Kavga: Bahri Cingöz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
