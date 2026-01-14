Konya'da Usulsüz Araç Satışı Operasyonu

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - Konya'da, "change" olarak bilinen usulsüz yöntemle piyasa değeri yaklaşık 95 milyon lira olan 115 adet araç ele geçirildi, konuyla ilgili 223 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; deprem, yangın veya trafik kazası sonucu kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi ve motor numaralarının, yasa dışı yollarla temin edilen çalıntı ve kaçak araçlara kopyalandığı belirlendi. Bu yöntemle araçların "hasarsız" ya da "tamir edilmiş" gibi gösterilerek, iyi niyetli üçüncü kişilere satıldığı ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyonda 83 adet gümrük kaçağı, 22 adet yakalamalı-hacizli, 5 adet çalıntı ve 5 adet aranan olmak üzere toplam 115 "change" araca el konuldu.

Araçlarla bağlantısı bulunan 223 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ikinci el araç satın alacak vatandaşların son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, araçların mutlaka detaylı şekilde kontrol ettirilmesini ve şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulmasını önerdi.