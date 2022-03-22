Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama

22.03.2022 12:49
Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama

KONYA'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si kadın 5 kişi tutuklandı, diğer 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KONYA'da  uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si kadın 5 kişi tutuklandı, diğer 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgüte yönelik Akşehir, Seydişehir ve Ereğli ilçelerinde 18 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 24 paket halinde 4 kilo 160 gram esrar, 238 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişiden 2'si kadın 5 kişi sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak' suçundan tutuklandı. 9 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama
Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama
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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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