Konya'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: 6 Tutuklama

Konya'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 67 binden fazla tabanca parçası ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.