Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bırakıp terk ettiler - Son Dakika
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Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bırakıp terk ettiler

18.08.2022 14:03

Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bırakıp terk ettiler Konya'da park halindeki bir otomobilin bagajının üzerine bırakılan bez torbanın içerisinden yeni doğmuş bir kız bebeği çıktı.

Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bırakıp terk ettiler

KONYA - Konya'da park halindeki bir otomobilin bagajının üzerine bırakılan bez torbanın içerisinden yeni doğmuş bir kız bebeği çıktı. Bebek sağlık ekiplerine teslim edilirken, polis bebeği bırakanları arıyor.

Olay, 08.45 merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokak üzerinde park halindeki bir aracın üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında aracın bagaj kapağının üzerine terk edilmiş halde bez torba içerisine koyulmuş kız bebek bulundu. Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 kilo 460 gram olarak dünyaya geldiği ve 1 günlük olduğu belirlendi.

Konya Şehir Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Dr. Ramazan Keçeci, "Biz de üzüldük bu duruma. Muayenemize göre miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabii biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı geldiğine göre daha iyi durumda. Tabii bir takım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Bebeğimiz iyi vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor. Yani ağızdan beslenmeye de başladı. Şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin" dedi.

Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Tatlıcak, Bebek, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bırakıp terk ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bırakıp terk ettiler - Son Dakika
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