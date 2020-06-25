Konya'da zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 97 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Konya'da zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 97 işçi hastaneye kaldırıldı
Konya'da zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 97 işçi hastaneye kaldırıldı Konya'da bir fabrikada yemek sonrası mide bulantısı ve kusma belirtileri görülen yaklaşık 100 işçi hastanelere kaldırıldı.
Konya'da zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 97 işçi hastaneye kaldırıldı
KONYA - Konya'da bir fabrikada yemek sonrası mide bulantısı ve kusma belirtileri görülen yaklaşık 100 işçi hastanelere kaldırıldı.
Olay, Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün öğle yemeği yiyen işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Şikayetler üzerine yaklaşık 97 işçi, Konya Numune Hastanesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. İşçilerin bir çoğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanelerden taburcu edildiği öğrenildi. İşçilerin yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendiğinden şüphelenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:17 Kaynak: İHA
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