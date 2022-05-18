Konya'nın Kulu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Etlik'in kullandığı 06 BZA 539 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Kömüşine Kavşağı'nda, Bora Turna idaresindeki 06 BG 4800 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra Sedat Ünal yönetimindeki iş makine çarparak durdu.
Kazada, sürücüler Etlik ve Turna ile 06 BG 4800 plakalı otomobilde bulunan Fatma Turna yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yolda üzerinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika