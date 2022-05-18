Konya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

18.05.2022 13:53
Konya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Etlik'in kullandığı 06 BZA 539 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Kömüşine Kavşağı'nda, Bora Turna idaresindeki 06 BG 4800 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra Sedat Ünal yönetimindeki iş makine çarparak durdu.

Kazada, sürücüler Etlik ve Turna ile 06 BG 4800 plakalı otomobilde bulunan Fatma Turna yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda üzerinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI
Kaynak: AA

Bora Füzesi, Otomobil, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

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