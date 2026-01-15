Konya'daki Bıçaklı Kavga: 6 Sanığa Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
Konya'daki Bıçaklı Kavga: 6 Sanığa Hapis Cezası İstendi

15.01.2026 18:44
Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 6 sanık hakkında müebbet ve 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan 6 sanık hakkında, müebbet ile 6 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdülmelik Ç, Mehmet Samet V, Alihan K, A.E.Ö, M.Y. ve tutuksuz sanık A.Ş. ile maktul Tahir Gülcü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanık E.C.E. olay günü Abdülmelik Ç. ile dışarıdan kavga sesleri duyduklarını öne sürdü.

Abdülmelik C.'nin kavga edenleri uyardığını ifade eden E.C.E, "Uyarmadan sonra karşı tarafla kavga başladı. Ben güvenliğin oraya gittim. Sonra kendimi korumak için sopa aldım, yerde yatan birini görünce sopayı kapının önüne koydum." dedi.

Söz verilen sanık Mehmet Samet V, tartışmanın cinayet olabileceğini tahmin etmediğini ve amacının kavgayı ayırmak olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Mütalaa savcısı, Abdülmelik Ç, Mehmet Samet V. için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Alihan K. için "kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla, suça sürüklenen çocuk sanıklar A.Ş. ve M.Y. için "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan indirim uygulanarak 6 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapis, diğer suça sürüklenen çocuk A.E.Ö. için de "kasten adam öldürme" suçundan indirim uygulanarak 12 yıldan 15 yıla, Abdülmelik Ç. hakkında ayrıca "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde 3 Nisan 2025'te, Tahir Gülcü (39) arkadaşlarıyla alkollü içecek almak istemiş, fiyat anlaşmazlığından dolayı kavga çıkmış, Abdülmelik Ç. ve Mehmet Samet V. tarafından darbedilmiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şüpheliler Abdülmelik Ç, Mehmet Samet V, Alihan K, A.E.Ö, M.Y, A.T.Ş. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

Kaynak: AA

