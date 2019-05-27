Son Dakika Haberleri: Konya Galatasaraylılar Derneğinde genel kurul yapıldı

Konya Galatasaraylılar Derneğinde genel kurul yapıldı

4 saat önce

Konya Galatasaraylılar Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Sıtkı Korkmaz güven tazeledi.

Konya Galatasaraylılar Derneğinde genel kurul yapıldı, System.String[]
Konya Galatasaraylılar Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Sıtkı Korkmaz güven tazeledi. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Kongre üyesi olan Korkmaz, 4'üncü kez aynı göreve seçildi.

Konya Galatasaraylılar Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda Sıtkı Korkmaz yeniden başkanlığa seçildi. Tek liste halinde girilen genel kurulda konuşan Korkmaz, temel amaçlarının Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli markası olan Galatasaray'a gönül vermiş taraftarları bir arada buluşturarak, sarı kırmızılı kulübe ve Türk sporuna hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın aynı hafta 2 kupa kaldırarak tarihe adını yine altın harflerle yazdırdığını ve bu ortamda yapılan genel kurullarının daha da bir anlam kazandığını ifade eden Korkmaz, bu sezon elde edilen başarıların yeni ve daha büyük zaferlerin müjdecisi olduğunu kaydetti. Korkmaz "Şanlı armanın peşinden koşan milyonlarca adanmış hayat olarak inandık ve başardık. Mayıs'lar bizimdir demiştik. Bir kez daha bütün dünya Galatasaray'ın gücünü ve kenetlendiği zaman neleri başarabileceğini gördü. Şimdi yeni hedeflere yürüme vaktidir" dedi.

Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Sıtkı Korkmaz (Başkan), Şakir Dinçer, Emre Torun, Ali Bağcı, Kemal Yaşar, Mehmet Sözen, Fahrettin Saksağan, Fatih Baykara, Cihat Poçan, Ahmet Özsamur, Mehmet Koçak, Necati Cem Karademir, Mustafa Kara, Yasin Tezcan, Cumhur Ünalmış ve Emre Aladağ. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:34 Kaynak: İHA
Spor
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