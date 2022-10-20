Konya haberleri! Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Konya haberleri! Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ziyaretçi ağırladı

20.10.2022 17:09
Konya haberleri! Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ziyaretçi ağırladı

Konya haber: Selçuklu Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesini, yılbaşından bu yana 450 bin 739 kişi gezdi.

Selçuklu Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesini, yılbaşından bu yana 450 bin 739 kişi gezdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, Tropikal Kelebek Bahçesinin şehre gelen misafirleri ağırlama adına çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Pekyatırmacı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle ziyaret sayısında rekor sayıya ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Misafir sayımız ocak ayından bu yana 450 bin 739'a ulaştı. Şehrimizin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası etkinlikler de yine bahçemizin dünya arenasında bilinirliliğini artırdı. Belediye olarak katıldığımız fuarlarda da bahçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Kentimizin Mevlana Müzesinden sonra en çok ziyaret edilen mekanlarından olan bahçemiz, sembol mekanlardan birisi olarak şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor. Herkesi, farklı renk ve türleriyle doğuşundan itibaren bir mucize olan kelebeklerin yaşamlarına tanıklık etmek üzere Konya Tropikal Kelebek Bahçemize davet ediyorum."

Tropikal Kelebek Bahçesinin 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu aktaran Pekyatırmacı, şu bilgilere yer verdi:

"Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçe, 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türüyle ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Bahçede ayrıca kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar yaşıyor. Bahçeye gelen misafirler kelebekleri kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlemleyebiliyor. 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip bahçe, pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Konya haberleri! Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya haberleri! Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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