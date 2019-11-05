Son Dakika Haberleri: Konya 'her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'
Son Dakika Güncel Konya 'her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'

Konya 'her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'

6 saat önce

'Her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'Konya'da Özel Akademi Meram Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi yaşandığını söyledi.

'Her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'

Konya'da Özel Akademi Meram Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi yaşandığını söyledi. Kızılkaya, Son yapılan çalışmalarda her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hastalar bunu çok dile getirmiyor. Sosyal yönden de hasta idrar kaçırma problemi olduğunu söyleyemiyor. Ondan dolayı aslında biz bu oranların daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Bu buz dağının görünen kısmı dedi.

Kadınlarda görülen hastalıkların başında da idrar kaçırma rahatsızlığın olduğu belirlendi. İdrar kaçırma rahatsızlığının tedavi edilebilecek bir rahatsız olduğunu belirten Özel Akademi Meram Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, kadınların idrar kaçırma hastalıklarını hem doktoruna, hem de yakınlarına söylemekten çekindiğini söyledi. Kızılkaya, bu rahatsızlığın tedavi edilmemesi durumunda idrar yolu enfeksiyonların arttığını da ifade etti. Kızılkaya, Bu hastalık tedavi edilmezse hastada idrar yolu enfeksiyonları gederek artıyor. Bu hastalar genelde depresyonda olan aceleci, idrar kaçırmaktan dolayı sosyal yaşamdan kendilerini soyutlayan kişiler oluyor. En büyük problem bu aslında. diye konuştu.

MENEPOZDAN SONRASI DAHA ARTIYOR

Menepoz dönemlerinden sonra idrar kaçırma rahatsızlıkların daha da arttığını belirten Kızılkaya, Menepoz sonrası bu oranın daha da arttığını görüyoruz. İlerleyen yaş, obezite, çok ve zor doğumlar, diyabet hastaları, alzheimer gibi beyini etkileyen hastalıklar, idrar yolu, vajinal enfeksiyonlar idrar yollarında ve böbreklerde taş olması gibi durumlarda bu hastalığın görülme durumları artıyor. dedi.

TEDAVİDE YÜZDE 90 BAŞARI SAĞLIYORUZ

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Fizyoterapist Hadiye Yılmaz ise, uyguladıkları tedaviyle yüzde 90'lara varan başarı sağladıklarını söyledi. Yılmaz, Haftada iki yada 3 seans şeklinde planlama yapıyoruz. Hastaya burada öğrettiğimiz egzersizlere ek olarak ev programları oluşturuyoruz. Hastalarımıza evde de egzersiz veriyoruz. Yaklaşık 6 ila 8 hafta arasında tedavimiz sürüyor. Bu tedavide yüzde 80-90 arasında iyileşmeler görüyoruz. Tabi bunda hastanın yaşı da tedavi süresini etkiliyor. Eve verdiğimiz programa uyup uymaması etkiliyor. Daha genç vakalarda tedavi süresi daha da kısalıyor. şeklinde konuştu.

Konya 'her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'

Kızılkaya, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:48 Kaynak: DHA
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