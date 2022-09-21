Emniyetin Gezici Narkotik Tırı Kadınhanı'na geldi - Son Dakika
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Emniyetin Gezici Narkotik Tırı Kadınhanı'na geldi

21.09.2022 11:34
Emniyetin Gezici Narkotik Tırı Kadınhanı'na geldi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımının zararları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek üzere görsel olarak tasarlanan narkotik tırı Kadınhanı ilçesine geldi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımının zararları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek üzere görsel olarak tasarlanan narkotik tırı Kadınhanı ilçesine geldi.

Kadınhanı Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Hasan Odabaşı'nın organizasyonunda ilçeye getirilen tır, hükümet binası önünde vatandaşlara kapılarını açtı.

Tırı ziyarete gelen vatandaşlara, uyuşturucu madde kullanımının insan bedeninde oluşturduğu deformasyon, kişide açtığı psikolojik zararlar, aile ve çevresinde oluşturduğu yıkımlar konusunda detaylı bilgilendirme yapılıyor.

Yaptıkları çalışma hakkında gazetecilere bilgi veren tır sorumlusu Komiser İsmail Akbulut, "Gezici narkotik aracını halkımızın ayağına getirdik. Uyuşturucu illetinin verdiği zararları görsel olarak, insanlara gençlere zararlarını anlatarak, bireylere ailelere nasıl zarar verdiğini gösteriyoruz, gençliği bu konuda bilinçlendiriyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emniyetin Gezici Narkotik Tırı Kadınhanı'na geldi - Son Dakika

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