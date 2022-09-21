Emniyetin Gezici Narkotik Tırı Kadınhanı'na geldi

Yaptıkları çalışma hakkında gazetecilere bilgi veren tır sorumlusu Komiser İsmail Akbulut , "Gezici narkotik aracını halkımızın ayağına getirdik. Uyuşturucu illetinin verdiği zararları görsel olarak, insanlara gençlere zararlarını anlatarak, bireylere ailelere nasıl zarar verdiğini gösteriyoruz, gençliği bu konuda bilinçlendiriyoruz." dedi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımının zararları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek üzere görsel olarak tasarlanan narkotik tırı Kadınhanı ilçesine geldi.

Kaynak: AA

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