Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, değerlendirmede bulundu - Son Dakika

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Hizmet Binası'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle ilk günlerinde şehrin bütün yükünü kaldırdığı, süreç boyunca mevcut ve olası vakaların büyük bir kısmına ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğüden yapılan yazılı açıklamada, gerekli tıbbi cihazlarla donatılmış 5 ayrı bloktan oluşan, her bloğun ve yoğun bakım servislerinin sorumluluğunu üstlenen öğretim görevlisi akademisyenlerin de bulunduğu hastanede, toplam 161 hekim ile 500'e yakın sağlık ve destek personelinin fedakarca görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un, hastanede incelemelerde bulunarak, hastane Başhekimi Doç Dr. M. Ali Eryılmaz'dan detaylı bilgiler aldığı ve 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla da görev başında olan hemşirelere çiçek hediye ettiği aktarıldı.

Hastanenin geniş fiziksel mekanı ile "Pandemi Hastanesi" olarak ilk günden bu yana aktif şekilde hizmet verdiğini vurgulayan Koç, "Şehrimizde henüz Kovid-19 teşhisi konulmadan önce her türlü kötü senaryoya karşı hastanemizi hazır hale getirmiştik. 11 negatif basınçlı oda, 29 yataklı 3. Basamak ve 6 yataklı 2. Basamak yoğun bakım odaları ve diğer bölümlerden tamamen izole acil servisi ve 226 nitelikli odada 452 yatak ile her alanı etkin bir şekilde kullanılan hastanemiz, donanımlı ekiplerimiz ile salgınla mücadelemizde şehrimizin en kapsamlı pandemi hastanesi olarak hizmet sunmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kovid-19 tanısı konmuş ya da olası vakalarda güncel ilaç tedavilerinin yanı sıra plazma tedavisi ve yüksek akımlı oksijen tedavilerinin de hastanede başarılı şekilde uygulandığının altını çizen Koç, şunları kaydetti:

"Hastalığa karşı verilen topyekun mücadelede sağlık çalışanlarımız, milletimizin sağlığı ve ülkemizin geleceği adına özverili ve yoğun bir şekilde görev yapmakta bazen haftalarca ailelerinden uzak kalmaktadırlar. Onların sağlığını korumak belki de bu savaşın kazanılabilmesi adına bizlere düşen en önemli görevler arasındadır. Sağlık çalışanlarımızın tamamının koruyucu donanım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına gerekli tüm tedbirler sürecin en başından itibaren hızla alınmıştır. Sağlık Bakanlığımız bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüze yeterince koruyucu ekipman ve malzeme göndermektedir. Hastalardan örnek alınırken bulaş ihtimalini azaltmak için güvenlik kabinleri kullanılmakta, bu sayede hastayla direkt temas olmadan örnek alınabilmektedir. Çok sayıda vatandaşın şifa ile taburcu olmasından dolayı çok memnunum. Hastane yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."