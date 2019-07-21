Son Dakika Haberleri: KONYA KATLİAM GİBİ KAZA; 5 GENÇ VE 2 YAŞLI ÇİFTE MEZAR OLDU
Son Dakika Güncel Haber

KONYA KATLİAM GİBİ KAZA; 5 GENÇ VE 2 YAŞLI ÇİFTE MEZAR OLDU

33 dakika önce

ONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi.

ONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi. 7 kişinin cenazesinin bugün kentin farklı noktalarında kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. Hakan Yel (22) yönetimindeki 42 ACM 965 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Muammer Can'ın (66) kullandığı 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki otomobilinde hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Hakan Yel ile yanında bulunan arkadaşları Elanur Karacadağ (20), Esranur Bilecen (22), İbrahim Serdar Olgun (22) ve Muhammed Emin Gül (23) ile diğer sürücü Muammer Can ve eşi Memduha Can (66) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı 7 kişi, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcılarının incelemesinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.
YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞ
Kazada yaşamını yitiren Can çiftinin bir yakınlarının düğününden evlerine gitmek üzere olduğu öğrenildi. Hakan Yel, İbrahim Serdar Olgun ve Esranur Bilicen'in cenazelerinin yapılan otopsinin ardından ailelelerine teslim edildiği belirtildi. Can çifti ile diğer 5 gencin cenazesinin kentin farklı noktalarında kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
KONYA KATLİAM GİBİ KAZA; 5 GENÇ VE 2 YAŞLI ÇİFTE MEZAR OLDU
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 atama birden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 11:40:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA KATLİAM GİBİ KAZA; 5 GENÇ VE 2 YAŞLI ÇİFTE MEZAR OLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]