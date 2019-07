KONYA KATLİAM GİBİ KAZA; 5 GENÇ VE 2 YAŞLI ÇİFTE MEZAR OLDU

ONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi. 7 kişinin cenazesinin bugün kentin farklı noktalarında kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. Hakan Yel (22) yönetimindeki 42 ACM 965 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Muammer Can 'ın (66) kullandığı 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki otomobilinde hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Hakan Yel ile yanında bulunan arkadaşları Elanur Karacadağ (20), Esranur Bilecen (22), İbrahim Serdar Olgun (22) ve Muhammed Emin Gül (23) ile diğer sürücü Muammer Can ve eşi Memduha Can (66) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı 7 kişi, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcılarının incelemesinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞKazada yaşamını yitiren Can çiftinin bir yakınlarının düğününden evlerine gitmek üzere olduğu öğrenildi. Hakan Yel, İbrahim Serdar Olgun ve Esranur Bilicen'in cenazelerinin yapılan otopsinin ardından ailelelerine teslim edildiği belirtildi. Can çifti ile diğer 5 gencin cenazesinin kentin farklı noktalarında kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.