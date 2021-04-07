KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ - Son Dakika

KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitelerindeki sayfasında bugün Konya'da kaza kırımı sonucu düşen Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağın pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e veda klibi hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitelerindeki sayfasında bugün Konya'da kaza kırımı sonucu düşen Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağın pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e veda klibi hazırladı. Klipte Türk Yıldızı filosunun gösterisine yer verilerek, "Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni; Al Sancağımızı ve Asil Milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın Cennet olsun...' mesajı paylaşıldı.

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