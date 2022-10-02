Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar - Son Dakika
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Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar

02.10.2022 11:07
Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar

Konya'nın Ereğli ilçesinde hırsızlar duvarı delip kuyumcu soymaya kalktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hırsızlar duvarı delip kuyumcu soymaya kalktı.

Alınan bilgiye göre Selçuklu Mahallesi Uzun Çarşı Sokaktaki dönerci dükkanına giren kişi ya da kişiler, kuyumcunun vitrin kısmına gelen duvarı deldi.

Kuyumcuya giren şüpheliler, kasayı bulamayınca bir şey çalamadan kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde işyerini açan M.Ö.Ç, duvardaki deliği görünce olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Selçuklu, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar - Son Dakika
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