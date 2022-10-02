Alınan bilgiye göre Selçuklu Mahallesi Uzun Çarşı Sokaktaki dönerci dükkanına giren kişi ya da kişiler, kuyumcunun vitrin kısmına gelen duvarı deldi.

Kaynak: AA

Selçuklu, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da duvarı delip kuyumcu soymaya çalıştılar - Son Dakika

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