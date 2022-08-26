4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor - Son Dakika
Üye Girişi

4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor

26.08.2022 18:32
4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan Umut Ünlü (8) ağır yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan Umut Ünlü (8) ağır yaralandı. Konya Şehir Hastanesinde Yoğun Bakın Ünitesinde tedavisine devam edilen Umut'un babası Durmuş Ünlü, "Bu köpekler sadece çocuklara, insanlara değil hayvanlarımıza da zarar veriyor. Benim oğlum zaten hassas bir çocuk. Eminim ki psikolojisi çok kötü etkilendi. Ben köpeklerin videosunu çekmeye gittiğimde bana da saldırdılar. Benim de psikolojim etkilendi." dedi.

Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 3 gün önce, sokak üzerinde oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine götürülen Umut, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Umut'un tedavisi Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülüyor.

'OĞLUMU 3 GÜNDÜR GÖREMEDİM'Oğlunun uyutulduğunu söyleyen 4 çocuk babası Durmuş Ünlü, "Olay 23 Ağustos Salı günü saat 11.00 civarlarında oluyor. Sokağa çocuk tek başına çıkmış. O sırada köpekleri bilmiyoruz tabii. Köpekler oğlumu araya alıyor. Belli bir ses duyuluyor ama vatandaş görmüyor. Daha sonra bir komşu şüpheleniyor. bir bakıyor ki dört tane köpek bir tane çocuğa saldırıyor. Komşu da tek başına müdahale edemiyor, korkuyor. Oğlunu çağırıyor. Oğlu da eline sopa alıp geliyor ve köpekleri kovuyor. Doktor ile yeni görüştük bir nebze daha iyi gidiyor durumu. Ama kesin bir şey diyemeyiz, daha yatacak dediler. Oğlum yoğun bakımda yattığı için göremedim. 3 gündür bekliyorum" dedi.    'HAYVAN DOSTU İNSANLARIZ'Baba Ünlü, "Hayvan derneklerinden bize tepki geliyor. Hayvan katletme gibi bir şeyler diyorlar. Biz zaten hayvan dostuyuz. Biz hayvancılık yapıyoruz. Bu çocukta hayvanların içinde doğdu. Sadece bu hayvanların toplanıp belirli bir yerlerde bakılmasını istiyoruz. Yani biz bu hayvanların öldürülmesi taraftarı falan değiliz. Bu kimin göreviyse o yerine getirmesi lazım. Köpeğim de var, kedim de var, tavuğum da var. Yani biz zaten hayvanların içindeyiz." diye konuştu.BAŞI BOŞ KÖPEKLER HAYVANLARI ÖLDÜRMÜŞ

Köpeklerin sadece insanlara değil hayvanlara da saldırdığını söyleyen baba Ünlü, "2-3 gün önce 300 metre ileride 4-5 koyunu daha telef etmişler. Kurban Bayramı zamanında ise 2 buzağıyı da telef etmişler. Köpekleri göstermek için video çekmeye gittim. Biraz köpeklere yaklaşmak zorunda kaldım. Çünkü ispat etmem lazımdı. Arkamda 3-4 kişi takviye olduğu için gittim. O videoyu çekerken köpekler bana da saldırdı, kendimi zor kurtardım. Yani şu anda psikolojik olaraktan yıprandım. Yani çocuğun halini düşünemiyorum. 8 yaşındaki bir çocuk. Bir de benim oğlum normalde çok hassas." ifadesini kullandı.


YORUMLAR
500
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI
Kaynak: DHA

Ereğli, Oğlum, Konya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 18:45:55. #1.11#
SON DAKİKA: 4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement