Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

27.08.2022 01:22
Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya- Ereğli karayolunda Engin B. ve İlhami B, kardeşlerine şiddet uyguladığını iddia ettikleri enişteleri Ertuğrul G. ile tartışmaya başladı.

Ailelerin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, enişte Ertuğrul G. ve kardeşi Doğan G, Engin B'yi silahla, İlhami B'yi ise bıçakla yaraladı.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Tatlıcak Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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