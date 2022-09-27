Konya kültürü, "İstanbul Konya Günleri"nde tanıtılacak - Son Dakika
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Konya kültürü, "İstanbul Konya Günleri"nde tanıtılacak

27.09.2022 16:16
Konya kültürü, "İstanbul Konya Günleri"nde tanıtılacak

Konya'nın kendine özgü kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtılacağı "İstanbul Konya Günleri", 29 Eylül-2 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Konya'nın kendine özgü kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtılacağı "İstanbul Konya Günleri", 29 Eylül-2 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek ve yoğun katılımın beklendiği etkinlik için hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikle Konya'nın somut ve soyut bütün güzelliklerini Konya sevdalılarıyla buluşturmak ve hemşehrilik hukukunu geliştirmek istediklerini belirtti.

Yoğun bir hazırlık sürecini geride bıraktıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Konyamızın ilçeleriyle kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 'Konya Günleri'ne Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçe belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, gıda sektöründen Konyalı esnaflarımız, sanayi firmalarımız, üniversitelerimiz, oda ve birliklerimiz katılım sağlayacak. Program dahilinde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik birçok aktivite planladık. 4 gün boyunca başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere İstanbul'da yaşayan herkese şehrimizin güzelliklerini yaşatmaya çalışacağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceğimiz etkinliğimize herkesi davet ediyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya kültürü, 'İstanbul Konya Günleri'nde tanıtılacak - Son Dakika

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